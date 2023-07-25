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По факту гибели пластического хирурга в центре Москвы проводится проверка

Тело пластического хирурга Романа Шершнева обнаружено в квартире в Басманном районе столицы. По данному факту проводится проверка. Об этом стало известно во вторник, 25 июля.

По факту гибели пластического хирурга в центре Москвы проводится проверка
©  Александр Авилов / АГН Москва

Тело обнаружили вечером 24 июля в квартире в Центросоюзном переулке. Точную причину смерти установят после вскрытия.

Другое преступление произошло 24 июля на улице Сталеваров. Мужчина зарезал своего друга, а потом выкинул тело с балкона.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.