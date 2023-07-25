В российском городе задержали изнасиловавшего школьницу тракториста

Полиция в Санкт-Петербурге задержала 27-летнего новосибирца, работавшего в городе трактористом, по подозрению в изнасиловании восьмиклассницы. Об этом сообщил РЕН ТВ.

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По данным издания, 22 июля девочка познакомилась с мужчиной на Лиговском проспекте и пошла с ним на прогулку. В какой-то момент злоумышленник дал выпить ей неизвестный напиток из пластикового стаканчика, после чего девочка потеряла бдительность. Мужчина воспользовался ситуацией и надругался над ней.

Мать школьницы обратилась в полицию. Силовикам удалось задержать насильника. В отношении него возбудили уголовное дело.