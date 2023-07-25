СК задержал подозреваемого в убийстве 16-летней девушки под Красноярском

Следователи красноярского главка Следственного комитета (СК) России задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Тело несовершеннолетней с признаками насильственной смерти обнаружили недалеко от федеральной автотрассы в лесополосе Дивногорска. У девушки было перерезано горло. До этого погибшую несколько дней разыскивали по заявлению о ее пропаже.

"В результате неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 34-летний житель Дивногорска. Мужчина задержан", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Убийство").

Между тем одноклассница погибшей рассказала, что девушка была общительной и доброй, сообщает "Газета.ру".

"Училась она достаточно хорошо, у нее была тяга к знаниям. Талантливая, красиво пела, играла на гитаре. Друзей у нее было достаточно много, она была общительной и доверчивой", – сообщила она, отметив, что погибшая была из хорошей семьи.

Одноклассница 16-летней девушки также рассказала, что та занималась музыкой и выпускала собственные произведения.