Разбойники в париках отняли у россиян 19 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о серии вооруженных разбойных нападений с применением насилия, в рамках которого были задержаны четверо местных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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По версии следствия, все преступления, в ходе которых потерпевшие понесли многомиллионный ущерб, были тщательно спланированы. Фигуранты искали россиян с большими накоплениями, начинали слежку за ними с использованием радиомаяков, а потом проникали в их квартиры или нападали на них в подъезде, распыляя в лицо перцовый газ либо избивая дубинками. Во время нападений мужчины использовали маски и парики, что осложняло их поиск.

В МВД предоставили «Ленте.ру» видео одного из нападений. На кадрах видны преступники, которые напали на мужчину и отняли у него сумку с деньгами.

Фигурантов удалось найти и задержать. В гараже одного из них обнаружили и изъяли оружие, боеприпасы, гранату.