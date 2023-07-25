83-летний профессор МГУ пропал после прогулки в лесу

Ученый-физик, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) 83-летний Николай Каск пропал после прогулки в лесу в Тверской области, сообщает MK.RU.

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По данным издания, пожилой мужчина исчез еще 6 июля. Каск летом проживал на принадлежащей семье даче, расположенной в деревне Ширково.

Сначала родственники пытались найти профессора в российском регионе самостоятельно. Однако спустя сутки они обратились к волонтерам, на их просьбу откликнулись представители тверского отряда «Сова».

Поисковики уже обследовали десятки километров окрестной территории, однако следов пожилого мужчины обнаружить не удалось.

Домочадцы предположили, что Каск мог выйти на проходящую через лес дорогу и там сесть на попутную машину. Известно, что официальный розыск ученого ограничивается пока Тверской областью.