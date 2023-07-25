Водитель похитил у столичного бизнесмена 250 млн рублей

Шофера, похитившего у предпринимателя 190 миллионов рублей и 550 тысяч долларов, задержали. Об этом стало известно во вторник, 25 июля.

По данным «Вечерней Москвы», 26 июня на Таганрогской улице бизнесмен ехал на «Тойоте Лэнд Крузер» в качестве пассажира. За рулем был его знакомый, который работал шофером и охранником. Коммерсант вез крупную сумму денег, которую должен был отдать брату.

В пути бизнесмен решил зайти в магазин и попросил остановиться недалеко от входа. Вернувшись через пару минут, он не обнаружил ни машины, ни водителя, ни денег. Коммерсант обратился в полицию.

Спустя месяц водителя нашли в Ингушетии. Им оказался ранее судимый за кражу 34-летний уроженец Воронежской области. Вместе с ним задержали его сообщника, который помогал ему скрываться. Часть украденных денег, около 1,7 миллиона рублей, была изъята и вскоре будет возвращена владельцу.

Оставшуюся часть суммы ищут.

Похожий случай произошел пару дней назад. Предприниматель обратился в полицию вечером 20 июля и сообщил, что продал квартиру, а вырученные деньги решил вложить в доллары. Бизнесмен нашел человека для обмена, с которым встретился в отделении одного из банков.