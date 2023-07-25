На избившего полицейских перед концертом «Руки Вверх!» россиянина завели дело

Российские следователи завели уголовное дело по статье 318 («Применение насилия опасного для жизни или здоровья представителя власти») УК РФ в отношении мужчины устроившего драку перед входом на концерт «Руки Вверх!». Об этом во вторник, 25 июля, в своем Следственного комитета России (СКР).

© Lenta.ru

По данным следствия, 47-летний обвиняемый задержан, в ближайшее время сотрудники СКР выйдут в суд об избрании ему меры пресечения и помещении в СИЗО на время расследования. 24 июля Рустик Велиев, купил билет на выступление группы «Руки Вверх» в Лужниках. Однако полицейские не пустили мужчину внутрь, поскольку тот находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тогда нарушитель принялся избивать их.