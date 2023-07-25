В Петербурге четырехлетняя девочка попала в реанимацию, обварившись кипятком

В Петроградском районе Санкт-Петербурга полиция устанавливает обстоятельства получения ребенком тяжелых травм, девочка обварилась кипятком. Об этом сообщает «78.ru».

Ребенка с многочисленными ожогами доставили в детскую городскую больницу Петербурга, состояние четырехлетней девочки врачи оценивают как тяжелое, она находится в отделении реанимации.

По предварительной информации, инцидент произошел в квартире дома на Глухой Зелениной улице, девочка опрокинула на себя чайник с кипящей водой. У пострадавшей диагностированы термические ожоги паховой области, бедра и стопы первой степени.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.