В российском регионе группа парней устроила перестрелку из салютных пистолетов

В Челябинске группа парней устроила перестрелку из салютных пистолетов. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, всего участие в потасовке принимали около 25 человек. Они стреляли и дрались на Цимлянской улице.

Вскоре полицейские задержали хулиганов. Выяснилось, что они поссорились из-за личной неприязни. Отмечается, что есть один пострадавший.

Сейчас правоохранители ищут остальных участников разборки.