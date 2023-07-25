В российском регионе группа парней устроила перестрелку из салютных пистолетов
В Челябинске группа парней устроила перестрелку из салютных пистолетов. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
По данным канала, всего участие в потасовке принимали около 25 человек. Они стреляли и дрались на Цимлянской улице.
Вскоре полицейские задержали хулиганов. Выяснилось, что они поссорились из-за личной неприязни. Отмечается, что есть один пострадавший.
Сейчас правоохранители ищут остальных участников разборки.
Ранее стало известно, что в Челябинске неизвестный обстрелял автомобили из пневматического пистолета.
Lenta.ru: главные новости