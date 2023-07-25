Супружескую пару россиян осудили за госизмену и подготовку диверсии
СидоркинКурский областной суд приговорил супругов Сидоркиных к 13 и 17 годам лишения свободы за госизмену и подготовку диверсии на транспорте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судебной системы региона.
Дело рассматривалось в закрытом режиме. Расследованием занималась ФСБ.
Сидоркины работали на предприятии оборонно-промышленного комплекса, уточняет РЕН ТВ.
50-летний мужчина осужден на 17 лет, первые три года он проведет в тюрьме. Также суд оштрафовал его на 450 тысяч рублей. Он занимался передачей секретных сведений иностранной разведке для использования против безопасности России.
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