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Экс-сотрудники  предприятия ОПК получили от 13 до 17 лет лишения свободы за госизмену

Курский областной суд во вторник вынес приговор двум бывшим работникам оборонного предприятия за передачу данных военной разведке Украины, они получили от 13 до 17 лет лишения свободы и оштрафованы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Экс-сотрудников предприятия ОПК осудили за госизмену в Курске
© ТАСС

"Курский областной суд признал бывших супругов виновными в инкриминируемых деяниях и по совокупности преступлений назначил Сидоркину Р. А. 17 лет лишения свободы с отбыванием трех лет в тюрьме, остальной части - в колонии строгого режима со штрафом 450 тыс. рублей, а также ограничением свободы сроком на 1,5 года, Сидоркиной Т. А. - 13 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 350 тыс. рублей и ограничением свободы сроком на 1 год", - рассказали в суде.

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