Экс-сотрудников предприятия ОПК осудили за госизмену в Курске

Курский областной суд во вторник вынес приговор двум бывшим работникам оборонного предприятия за передачу данных военной разведке Украины, они получили от 13 до 17 лет лишения свободы и оштрафованы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Курский областной суд признал бывших супругов виновными в инкриминируемых деяниях и по совокупности преступлений назначил Сидоркину Р. А. 17 лет лишения свободы с отбыванием трех лет в тюрьме, остальной части - в колонии строгого режима со штрафом 450 тыс. рублей, а также ограничением свободы сроком на 1,5 года, Сидоркиной Т. А. - 13 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 350 тыс. рублей и ограничением свободы сроком на 1 год", - рассказали в суде.