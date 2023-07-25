Лесные пожары вплотную подошли к отелям в Кемере

Туристы рассказали, что сильный огонь лесных пожаров практически вплотную подобрался к отелям в поселке Гейнюк. Яркое пламя высотой в десятки метров видно даже из отдаленных населенных пунктов. Дополнительную угрозу создает сильный ветер, из-за которого огонь быстро приближается к жилым районам.

Власти Турции сообщили в ночь на 25 июля, что предпринимают усилия по тушению лесных пожаров в трех районах провинции Анталья и еще двух провинциях на юго-востоке страны. Речь идет о провинциях Маниса и Кахраманмараш, рассказал Генеральный департамент лесного хозяйства Турции в Twitter. Президент страны Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан внимательнее относиться к лесам и не допускать там ни малейшего возгорания. Он отметил, что на борьбу с огнем власти уже направили 24 самолета, 100 вертолетов и десять БПЛА. Задействованы 25 тысяч пожарных.