Пенсионер из Петербурга отдал «полицейскому» более 11 млн рублей

Как стало известно изданию, 24 июля в полицию пришел 74-летний житель Московского района. Мужчина рассказал, что в течение последних недель переводил свои накопления на безопасный счет, предложенный «сотрудником правоохранительных органов», который связался с ним в июле. Пенсионер не сразу понял, что разговаривает с мошенником и даже успел продать квартиру, чтобы уберечь сбережения от возможных аферистов. В итоге они, по имеющимся данным, стали богаче на 11,6 млн руб.