Возбуждено уголовное дело после взрыва газа в доме в Нижнекамске

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в доме в Нижнекамске
Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после взрыва газа в доме в Нижнекамске.
Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Татарстану.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК России», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что взрыв газа произошёл в жилом доме в Нижнекамске, два человека обратились за медицинской помощью.