Возбуждено уголовное дело после взрыва газа в доме в Нижнекамске

Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после взрыва газа в доме в Нижнекамске.

Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Татарстану.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК России», — говорится в сообщении.