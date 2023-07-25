В Чеченской Республике бабушка связала внука по рукам и ногам и снимала происходящее на видео, жалуясь отцу мальчика на плохое поведение. Видео издевательств над ребенком публикует Telegram-канал «ЧП Кавказ».

На кадрах ролика на стуле сидит маленький мальчик, его руки и ноги связаны, ребенок плачет. За кадром слышен голос женщины, она приходится мальчику бабушкой. Пенсионерка ругается на внука, сообщая о том, что видео отправит его отцу, она говорит о плохом воспитании ребенка, который сломал во дворе все саженцы. Бабушка пообещала оставить мальчика сидеть без воды и еды.

После как ролик распространился в сети, произошедшим заинтересовались в правоохранительных органах. Проверку по факту издевательств над ребенком проводит прокуратура Чечни, следователям предстоит дать оценку методам воспитания несовершеннолетнего и установить, где находятся его родители.