55-летний иностранец изнасиловал российскую школьницу в отеле

В Санкт-Петербурге 55-летний иностранец изнасиловал девятиклассницу в отеле. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, мужчина познакомился с девочкой в интернете и предложил встретиться. 23 июля он наругался над школьницей в отеле. Отмечается, что она обратилась в больницу.

Вскоре насильника задержали. Он не имеет российского гражданства. Кроме того, он уже отбывал наказание в колонии за покушение на кражу с проникновением в жилище.