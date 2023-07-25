Моторная лодка с людьми перевернулась в Петербурге

Моторная лодка с людьми перевернулась в Финском заливе близ Кронштадта. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 24 июля шесть человек, находясь на территории яхт-клуба «Шанхай» в Кронштадте, вышли в акваторию Финского залива на моторной лодке «Днепр» без регистрационных номеров.

Спустя некоторое время плавательное средство затопило из-за перегруза пассажиров. В результате люди оказались в воде без спасательных жилетов.

Сотрудникам МЧС удалось доставить на берег всех шестерых пассажиров моторной лодки. Однако одну женщину не удалось реанимировать. Остальных пострадавших после получения медицинской помощи отпустили домой.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.