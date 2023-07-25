Северо-Курильск накрыло пеплом от вулкана Эбеко

На острове Парамушир Большой Курильской гряды произошел пепловый выброс на вулкане Эбеко. Сегодня пеплом накрыло город Северо-Курильск. Местные жители вкладывают видео в соцсетях. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

На кадрах видно, как огромный серый столб пепла «ползет» в небе над городом. Ранее сообщалось, что после выброса пепла его шлейф распространился на расстояние более 5 км в северо-восточном направлении. Также в городе зафиксировали запах сероводорода.

Ранее отмечалось, что Эбеко выбросил пепел на высоту до 3 км. По данным спасателей, угрозы для жизнедеятельности населения нет.