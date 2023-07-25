Очевидцы рассказали о моменте взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске

«Я помню только, что спал и был грохот как будто упал метеорит, было будто землетрясение. Весь дом трясло, и стекла повыбивало. Пострадал садик, там были деревянные окна, и их выбило от звука. Некоторые дети не пошли в садик, например, моя сестренка», — поделился житель дома напротив Арсений. Он отметил, что сирены машин экстренных служб были слышны спустя 3-5 минут после взрыва.