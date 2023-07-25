Нештатная ситуация сорвала вылет российского самолета в Красноярск

Инцидент произошел с воздушным судном, летевшим из Иркутска в Красноярск, утром во вторник, 25 июля. При взлете у него сработал датчик бортового радиоэлектронного оборудования. По предварительным данным, самолет не смог вылететь в аэропорт назначения из-за технической неисправности, а именно — проблемы с левым двигателем.