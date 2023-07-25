Бастрыкин посмертно наградил ведомственной медалью погибшего журналиста Журавлева

Глава СК России Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении посмертно ведомственной медалью погибшего в зоне специальной военной операции журналиста РИА Новости Ростислава Журавлева .

Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе СК РФ.