В Севастополе приостановлено движение морского пассажирского транспорта

Движение морского пассажирского транспорта приостановили в Севастополе
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает Минтранс города.
— Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах — платформа Захарова и платформа Нахимова — будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте, — говорится в сообщении.
Власти пообещали сообщить об изменениях в работе транспорта дополнительно. При этом причину приостановки в городе не объяснили, передает Telegram-канал ведомства.
В середине апреля паромы и катера в Севастопольской бухте также остановили движение.