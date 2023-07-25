В Севастополе приостановлено движение морского пассажирского транспорта

— Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах — платформа Захарова и платформа Нахимова — будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте, — говорится в сообщении.