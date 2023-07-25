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Движение морского пассажирского транспорта приостановили в Севастополе

В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает Минтранс города.

В Севастополе приостановлено движение морского пассажирского транспорта
© РИА Новости

— Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах — платформа Захарова и платформа Нахимова — будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте, — говорится в сообщении.

Власти пообещали сообщить об изменениях в работе транспорта дополнительно. При этом причину приостановки в городе не объяснили, передает Telegram-канал ведомства.

В середине апреля паромы и катера в Севастопольской бухте также остановили движение.