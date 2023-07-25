Россиян эвакуировали на вертолете с гор в Таджикистане

Группу из пяти российских альпинистов эвакуировали на вертолете с гор в Таджикистане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики.

Спасатели направились к россиянам после того, как один из них почувствовал недомогание во время восхождения.

«Один из участников покорения вершины в Ванджском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) пожаловался на развитие пневмонии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что туристы были доставлены в международный аэропорт Душанбе. После прибытия в авиагавань пострадавшего направили в местную больницу.