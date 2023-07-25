Завершено расследование дела о покушении на журналиста Соловьева

Российские следователи завершили расследование дела о покушении на журналиста Владимира Соловьева. Об этом во вторник, 25 июля, в интервью Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

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По словам Бастрыкина, по делу о покушении на российского журналиста проходят восемь обвиняемых. В настоящее время они знакомятся с материалами уголовного дела. Следователи установили, что злоумышленники действовали по поручению Главного управления разведки Украины (ГУР). Дело в отношении заказчиков выделено в отдельное производство.