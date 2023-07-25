Установлен собирающий за деньги информацию о семье Дугиной полицейский

Следственный комитет России (СКР) установил полицейского, который за деньги собирал информацию о семье Дарьи Дугиной. Об этом сообщает Александром Бастрыкиным.

По его словам, дело против этого правоохранителя и еще одного фигуранта находится на завершающей стадии. Речь идет об Иване Рыбине и Данииле Чоудхури.

Полицейский Рыбин передал Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. Сейчас они знакомятся с материалами дела, добавил глава СКР.