Человек погиб при опрокидывании грузовика с туристами в Горном Алтае

Один человек погиб, еще пятеро пострадали при опрокидывании грузовика с туристами по дороге к Каракольским озерам в Республике Алтай. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Инцидент с неорганизованной группой туристов произошел в районе устья реки Тура. По предварительной информации, водитель ГАЗ-66 не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика.

Всего в транспортном средстве находились 15 человек. Четверо туристов и водитель получили травмы, один пассажир погиб. Сейчас сотрудники МЧС и правоохранительные органы проводят спасательные мероприятия. На место выехали следователи, которые выяснят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку качеству оказанных услуг по организации отдыха и перевозке людей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.