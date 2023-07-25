Дарье Треповой* (внесена в реестр террористов и экстремистов) предъявлено окончательное обвинение в совершении теракта в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Следователи СК РФ собрали доказательства и установили, что организацией теракта, в результате которого погиб российский военный корреспондент, занимались лица, находившиеся на Украине. Они же через соцсети завербовали исполнительницу преступления Трепову*. Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов», - пояснил он.

По словам главы СК России, по делу уже проведено порядка 200 экспертиз, допрошено 400 человек. Потерпевшими признаны 85 человек, уточнил он.

Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Ранее он состоял в ополчении Донбасса, а после начала российской спецоперации начал писать о конфликте на Украине. На его Telegram-канал были подписаны более 500 тысяч человек.

Теракт произошел во время творческого вечера военкора. Трепова* подарила Татарскому статуэтку, внутри которой находилась взрывчатка. Девушка была задержана на следующий день, при этом она попыталась сбить со следа сотрудников силовых структур, меняя машины, на которых ехала, и укрывшись в квартире своего знакомого.

Басманный суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. В ходе рассмотрения апелляции на это решение подозреваемая заявила, что «безумно сожалеет о произошедшем» и каждый день «молится о здоровье потерпевших».