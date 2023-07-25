Беспилотник Bayraktar сбит в Белгородской области

В граничащей с Украиной Белгородской области сбит беспилотник Bayraktar. Это стало известно из публикации издания Baza.

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Как сообщается в Telegram-канале издания, беспилотный аппарат самолетного типа был уничтожен в Ракитянском районе близ села Илек-Кошары. Расстояние от границы до села составляет 14 километров.

О каком именно беспилотнике Bayraktar идет речь — модели TB2 с размахом крыла в 12 метров или Bayraktar mini с размахом в полтора метра, не уточняется.

Издание не публикует снимков, которые подтвердили бы сообщения о сбитом беспилотнике этого типа. Ранее Bayraktar не появлялись так близко от российских границ.