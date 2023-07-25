Двое детей утонули в Челябинской области
За сутки в Челябинской области утонули двое детей, они купались в неположенном месте без присмотра родителей.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Отмечается, что восьмилетний ребёнок утонул в Мирнинском водохранилище Брединского района, а шестилетний мальчик — в озере Первое в Челябинске.
Прокуратуры районов проверяют исполнение законодательства по факту обеспечения безопасности водных объектов. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что двенадцатилетний мальчик утонул, купаясь в реке в Приангарье, его девятилетний брат был госпитализирован в тяжёлом состоянии.