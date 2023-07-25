Двое детей утонули в Челябинской области

За сутки в Челябинской области утонули двое детей, они купались в неположенном месте без присмотра родителей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Отмечается, что восьмилетний ребёнок утонул в Мирнинском водохранилище Брединского района, а шестилетний мальчик — в озере Первое в Челябинске.

Прокуратуры районов проверяют исполнение законодательства по факту обеспечения безопасности водных объектов. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.