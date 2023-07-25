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Два блока Запорожской АЭС перевели в режим останова

Четвёртый блок Запорожской АЭС переведён в режим горячего останова, пятый — в режим холодного останова.

Два блока Запорожской АЭС перевели в режим останова
© РИА Новости

Об этом сообщила администрация ЗАЭС.

«Для того чтобы обеспечивать паром собственные нужды станции, реакторная установка энергоблока №4 переведена в состояние «горячий останов», — говорится в сообщении.

Энергоблок №5 переведен в состояние «холодный останов» для проведения планового техосвидетельствования.

Ранее эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии периметра Запорожской АЭС, не угрожающие ядерной безопасности.