Два блока Запорожской АЭС перевели в режим останова
Четвёртый блок Запорожской АЭС переведён в режим горячего останова, пятый — в режим холодного останова.
Об этом сообщила администрация ЗАЭС.
«Для того чтобы обеспечивать паром собственные нужды станции, реакторная установка энергоблока №4 переведена в состояние «горячий останов», — говорится в сообщении.
Энергоблок №5 переведен в состояние «холодный останов» для проведения планового техосвидетельствования.
Ранее эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии периметра Запорожской АЭС, не угрожающие ядерной безопасности.