Повар Обамы утонул в пруду

"Тафари был членом нашей семьи. Когда мы впервые встретились, он был талантливым сушефом в Белом доме - творческим и страстно увлеченным готовкой и ее возможностью сближать людей. Позднее мы узнали его как теплого, веселого и невероятно доброго человека, который делал нашу жизнь немного ярче", - говорится в заявлении бывшего президента США и его жены Мишель.