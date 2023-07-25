Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение

Сейсмологи во вторник в 12:36 (04:36 мск) зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.