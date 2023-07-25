Бастрыкин прокомментировал теракт на Крымском мосту
Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин прокомментировал теракт на Крымском мосту. Его слова передает РИА Новости.
Бастрыкин назвал произошедшее примером отсутствия у Киева моральных принципов, «как у любых террористов».
«Попытка атаковать Крымский мост — еще один пример того, как киевский режим осознанно посягает на объект, по которому передвигаются гражданские транспортные средства», — подчеркнул он.
Как напомнил Бастрыкин, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «террористический акт». Назначен ряд экспертиз, устанавливаются причастные к преступлению.
Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, сооружение было атаковано двумя беспилотными надводными катерами в 3:17 ночи. В Следственном комитете заявили, что подрыв совершили спецслужбы Украины.