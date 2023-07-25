Бастрыкин назвал причину уголовных дел против блогеров

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин допустил, что ряд российских блогеров в случае неуплаты налогов может столкнуться с претензиями со стороны правоохранительных органов. Об этом он заявил РИА Новости.

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Он отметил, что блогеры должны извлечь урок из примеров коллег, ставших фигурантами уголовных дел.

«Некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны ситуации недопустимо», — сказал Бастрыкин.

Глава СК объяснил, что дела в отношении блогеров ничем не отличаются от претензий к любому другому бизнесу.

«Для всех одни четкие и простые правила, которые необходимо соблюдать», — резюмировал он.

Проверки в отношении блогеров начались весной 2023 года после того, как двух известных блогерш Валерию Чекалину (Лерчек) и Елену Блиновскую задержали за уклонение от уплаты налогов. Чекалину обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 311 миллионов рублей, Блиновскую — на 918 миллионов рублей.