Бастрыкин назвал причину уголовных дел против блогеров

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин допустил, что ряд российских блогеров в случае неуплаты налогов может столкнуться с претензиями со стороны правоохранительных органов. Об этом он заявил РИА Новости.
Он отметил, что блогеры должны извлечь урок из примеров коллег, ставших фигурантами уголовных дел.
«Некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны ситуации недопустимо», — сказал Бастрыкин.
Глава СК объяснил, что дела в отношении блогеров ничем не отличаются от претензий к любому другому бизнесу.
«Для всех одни четкие и простые правила, которые необходимо соблюдать», — резюмировал он.
Проверки в отношении блогеров начались весной 2023 года после того, как двух известных блогерш Валерию Чекалину (Лерчек) и Елену Блиновскую задержали за уклонение от уплаты налогов. Чекалину обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 311 миллионов рублей, Блиновскую — на 918 миллионов рублей.
23 июля издание Mash сообщило, что налоговая намерена провести масштабную серию проверок в отношении блогеров с подозрительной информацией в счетах. Утверждалось, что в список подозреваемых в неуплате налогов вошли Бузова, Бородина, Боня, Галич и другие.