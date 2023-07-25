В пригороде Санкт-Петербурга перевернулась лодка с пассажирами

В пригороде Санкт-Петербурга — Кронштадте — перевернулась лодка с пассажирами, один человек погиб. Об этом Следственного комитета России (СКР) в Telegram-канале.
Инцидент произошел в понедельник, 24 июля. Уточняется, что на борту лодки находились 6 пассажиров.
«По предварительной информации все люди извлечены из воды, один человек погиб», — говорится в сообщении.
Ранее семейная пара утонула из-за перевернувшейся лодки в Нижегородской области. Муж и жена сплавлялись на надувной лодке на озере в Богородском районе, с ними также находился шестилетний ребенок. В какой-то момент лодка опрокинулась, пассажиры начали тонуть. Очевидцам удалось спасти только ребенка.
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