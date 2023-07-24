$90.49+0.10100.36-0.29

На востоке Москвы нашли тело мужчины с 11 ножевыми ранениями

Тело мужчины с 11 ножевыми ранениями нашли около жилого дома на востоке Москвы, сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

На востоке Москвы нашли тело мужчины с 11 ножевыми ранениями
© РИА Новости

"24 июля 2023 года вблизи жилого дома, расположенного на улице Сталеварова в Москве, обнаружено тело мужчины 1987 года рождения с признаками насильственной смерти в виде не менее 11 ножевых ранений", - сказала она.

По словам Ивановой, проводится доследственная проверка. На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

1