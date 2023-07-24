Россиянин хотел купить дачу и был обманут мошенниками

Житель города Нижневартовска захотел купить дачу и был обманут мошенниками. Он потерял десятки тысяч рублей, сообщает «Муксун.fm» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Россиянин нашел в сети объявление о продаже земельного участка за 650 тысяч рублей. Он связался с собственником объекта и договорился оплатить 10 процентов от полной стоимости в качестве залога. Мужчина перевел на счет хозяина участка 65 тысяч рублей.

Участники сделки договорились встретиться для осмотра участка, однако вскоре после этого продавец перестал выходить на связь. Когда покупатель позвонил собственнику для уточнения деталей, его номер оказался недоступен. Обманутый мужчина обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступников.