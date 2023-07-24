Названа причина возгорания электрички в Подмосковье

Короткое замыкание стало причиной пожара, произошедшего на крыше электрички на станции "Подсолнечная" в Московской области. Об этом журналистам сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

"Сегодня, 24 июля 2023 года, в вечернее время, произошло возгорание вагонов поезда сообщением Москва - Конаково. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание", - сказали в пресс-службе.

Прокуратура установит все обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры реагирования. По этому факту проводится проверка.