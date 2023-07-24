В Израиле автомобиль врезался в толпу протестующих, пострадали три человека

В центральном районе Израиля, недалеко от города Кфар-Саба, в толпу протестующих против судебной реформы людей врезался автомобиль. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД Израиля.

В результате три человека получили ранения. Об их состоянии не сообщается.

На кадрах видео, опубликованного очевидцами, автомобиль намеренно таранит толпу демонстрантов, перекрывших шоссе 533.

По данным полиции, водитель автомобиля задержан.

Ранее сообщалось, что в Тель-Авиве машина врезалась в туристов, идущих по велосипедной дорожке вдоль набережной.