Беспилотник упал возле частного дома в Новой Москве
Возле частного дома в поселке Первомайское в Новой Москве упал беспилотник вертолетного типа. Об этом стало известно в понедельник, 24 июля.
По предварительным данным, при падении беспилотника никто не пострадал, повреждений также нет. Сотрудники правоохранительных органов уже изъяли БПЛА, передает РИА Новости.
На Комсомольском проспекте в этот же день в результате атаки БПЛА выбило несколько окон в квартирах. Город поможет жильцам максимально быстро устранить последствия произошедшего, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
4 июля Минобороны РФ сообщило, что столичный регион атаковали пять украинских беспилотников: с помощью систем ПВО были уничтожены четыре БПЛА на территории Новой Москвы, еще один — подавили средствами радиоэлектронной борьбы в Одинцовском районе Московской области.