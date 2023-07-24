Беспилотник упал возле частного дома в Новой Москве

Возле частного дома в поселке Первомайское в Новой Москве упал беспилотник вертолетного типа. Об этом стало известно в понедельник, 24 июля.

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По предварительным данным, при падении беспилотника никто не пострадал, повреждений также нет. Сотрудники правоохранительных органов уже изъяли БПЛА, передает РИА Новости.

На Комсомольском проспекте в этот же день в результате атаки БПЛА выбило несколько окон в квартирах. Город поможет жильцам максимально быстро устранить последствия произошедшего, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.