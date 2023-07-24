Школьники из Москвы пропали на Кольском полуострове

Группа школьников из Москвы пропала без вести на Кольском полуострове
Группа московских школьников пропала на Кольском полуострове, куда отправилась в поход на байдарке. Об этом стало известно в понедельник, 24 июля.
Сообщается, что группа из 12 школьников в сопровождении двух инструкторов отправилась в поход на байдарке в Мурманскую область, район Териберки. Однако на связь они так и не вышли. Поиски пропавших школьников продолжаются уже вторые сутки, передает «Интерфакс».
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