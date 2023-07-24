Школьники из Москвы пропали на Кольском полуострове

Группа московских школьников пропала на Кольском полуострове, куда отправилась в поход на байдарке. Об этом стало известно в понедельник, 24 июля.

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Сообщается, что группа из 12 школьников в сопровождении двух инструкторов отправилась в поход на байдарке в Мурманскую область, район Териберки. Однако на связь они так и не вышли. Поиски пропавших школьников продолжаются уже вторые сутки, передает «Интерфакс».

Старший координатор фонда «Поиск пропавших детей» Денис Павлов в беседе с «Вечерней Москвой» раскрыл опасный миф о пропаже детей, который может привести к трагедии.

По данным Следственного комитета, на 2023 год около 50 детей в Москве числятся пропавшими без вести. Некоторые из них исчезли еще в далекие 90-е, но поиски не прекращаются и по сей день.