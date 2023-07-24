Суд продлил арест экс-главе департамента транспорта Ярославской области

Фрунзенский районный суд Ярославля продлил на месяц срок содержания под стражей экс-главы департамента транспорта Ярославской области Татьяны Черемных, обвиняемой в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

"Фрунзенский районный суд продлил арест Татьяны Черемных на месяц, до 21 августа", - сказала собеседница агентства.

Суд также продлил срок содержания под стражей до 21 августа трем фигурантам дела - коллегам Черемных.

В мае в отношении Черемных и трех ее коллег возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере". По версии следствия, в период с 1 февраля по 19 мая 2023 года Черемных и другие фигуранты дела получили от предпринимателя при выполнении государственных контрактов по перевозке пассажиров взятку на общую сумму более 1,6 млн рублей.

Черемных назначили директором департамента транспорта Ярославской области в марте 2022 года. Ранее она работала в Министерстве транспорта Тверской области. Опыт работы Черемных в транспортной сфере составляет более 12 лет. Черемных задержали 24 мая, в этот же день ее уволили с госслужбы.