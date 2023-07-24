Ресторан в Москве закрыли из-за случая острой кишечной инфекции

«Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Москве в ЦАО в связи с регистрацией случая острой кишечной инфекции у посетителя после употребления продукции ресторана "Моремания" на Житной улице было проведено эпидемиологическое расследование. <...> 20 июня 2023 года Замоскворецкий районный суд города Москвы приостановил деятельность ресторана сроком на 90 суток», – сообщается на сайте ведомства.