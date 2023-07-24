Ресторан в Москве закрыли из-за случая острой кишечной инфекции
Управление Роспотребнадзора Москвы сообщает, что ресторан «Моремания» был временно закрыт из-за случая острой кишечной инфекции у одного из посетителей.
Кроме того, из ресторана изъяли почти 280 килограммов продуктов.
«Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Москве в ЦАО в связи с регистрацией случая острой кишечной инфекции у посетителя после употребления продукции ресторана "Моремания" на Житной улице было проведено эпидемиологическое расследование. <...> 20 июня 2023 года Замоскворецкий районный суд города Москвы приостановил деятельность ресторана сроком на 90 суток», – сообщается на сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре также рассказали, что во время осмотра помещений «Моремании» были обнаружены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Сообщается о некачественной и редкой уборке помещений, отсутствии специальных средств дезинфекции, а также неправильном хранении продукции.
«Снято с реализации 279,3 килограммов пищевой продукции», – добавили в ведомстве.
Ранее кафе NicePriceCafe в Москве закрыли из-за отравления семи человек морепродуктами.