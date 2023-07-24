Пьяный россиянин разбил четыре машины и угрожал полицейским на азиатском курорте

Пьяный российский турист разбил четыре машины и был задержан полицией с помощью электрошокера на популярном курорте в Азии. Об этом сообщает The Phuket Express.

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Как уточняет источник, инцидент произошел в муниципалитете Вичит на острове Пхукет в Таиланде днем 21 июля. Местные жители сообщили в полицию, что неизвестный иностранец крушит автомобили перед кондоминиумом возле универмага.

Группа стражей порядка быстро прибыла на место происшествия и обнаружила там туриста, который держал в руке открывашку для бутылок. Он угрожал полицейским и не мог нормально общаться из-за языкового барьера и опьянения.

По данным издания, правоохранителям пришлось применить электрошокер и деревянную дубинку, чтобы задержать злоумышленника. Его доставили в местную больницу для физического и психиатрического обследования.

Начальник полиции муниципалитета Вичит, полковник Чатри Чукэу (Chatree Choookaew), сообщил журналистам, что нарушителем оказался 26-летний россиянин, но имени его не назвал. Известно, что турист повредил четыре машины и все автовладельцы подали на него заявления в полицию о возмещении ущерба.

Полицейские заявили, что причина агрессивного поведения россиянина пока неизвестна. Они добавили, что дали ему протрезветь, а затем допросили с помощью переводчика и предъявили ему счет за ущерб, нанесенный автомобилям. Также пока неясно, будет ли путешественник направлен в тайскую иммиграционную службу для принятия таких мер, как депортация или занесение в черный список.