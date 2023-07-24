Россиянка получила полмиллиона рублей за несуществующего ребенка

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении 44-летней женщины, которая предъявила в отделении Пенсионного фонда свидетельство о рождении несуществующего ребенка, чтобы получить материнский капитал на сумму 453 тысячи рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном МВД.

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Россиянка стала фигурантом уголовного дела по статье 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Она написала явку с повинной.