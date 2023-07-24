Российский полицейский получил взятку от наркоторговца и попал в колонию

Суд в Самарской области приговорил старшего оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Отрадному к двум годам и одному месяцу исправительной колонии общего режима за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

В июне 2017 года полицейский и его коллеги провели обыск в квартире супругов, которые подозревались в сбыте наркотиков. Семейную пару доставили в отдел полиции, где силовик пообещал мужчине содействие в том, чтобы его жена не попала под арест. Тот перевел оперуполномоченному 309 тысяч рублей. На самом деле полицейский не мог никак повлиять на ситуацию.