Видеожурналист агентства Agence France-Presse Дилан Коллинз пострадал при атаке беспилотника в районе Артемовска (украинское название - Бахмут) в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на AFP.

Инцидент произошел в понедельник, 24 июля. Принадлежность беспилотника не уточняется.

По данным агентства, спасатели эвакуировали Коллинза, получившего многочисленные осколочные ранения, в ближайшее медицинское учреждение.

В больнице ему оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время его состояние стабилизировалось, угрозы для жизни нет.

Отмечается, что Дилан работает на французское агентство с 2018 года, в частности, он координировал репортажи из Ливана и Сирии.