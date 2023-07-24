СМИ: ВС Иордании сбили БПЛА с наркотиками из Сирии

Вооруженные силы Иордании сбили беспилотник, несший партию наркотиков, на востоке страны. Об этом сообщило иорданское агентство Petra со ссылкой на источник в армейских структурах.

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По его данным, пограничная служба, службы безопасности и департамент по борьбе с наркотиками зафиксировали попытку незаконного пересечения границы беспилотником с территории Сирии. Аппарат был сбит на территории королевства.

После падения БПЛА военные обнаружили, что он переносил около 2 кг метамфетамина. На данный момент изъятые наркотические вещества переданы в соответствующие инстанции.