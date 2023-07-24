В Греции вновь начали эвакуацию жителей с Родоса

Уточняется, что эвакуация проводится в населённых пунктах Малона, Массари, Геннадион и Вати. Это уже вторая их эвакуация за последние два дня. Согласно имеющейся информации, жителям Массари и Малоны рекомендуют переждать пожары в Архангелосе. В свою очередь, жителям Геннадиона и Вати порекомендовали отправиться в Киотари, где пожары закончились несколько дней назад.