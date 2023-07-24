В Греции вновь начали эвакуацию жителей с Родоса
Власти Греции объявили эвакуацию жителей и туристов четырёх населённых пунктов острова Родос. Об этом сообщает греческий телеканал ERT.
Уточняется, что эвакуация проводится в населённых пунктах Малона, Массари, Геннадион и Вати. Это уже вторая их эвакуация за последние два дня. Согласно имеющейся информации, жителям Массари и Малоны рекомендуют переждать пожары в Архангелосе. В свою очередь, жителям Геннадиона и Вати порекомендовали отправиться в Киотари, где пожары закончились несколько дней назад.
Ранее из районов северо-восточной части греческого острова Корфу эвакуировали более 2500 туристов – 23 июля там также начались пожары.
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