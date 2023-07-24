Нападение на фельдшера в российском городе попало на видео

В городе Яровое Алтайского края мужчина напал на фельдшера бригады скорой помощи, которая собиралась госпитализировать больного из жилого дома. Видео с нападением опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах виден двор жилого дома, из подъезда выходят медики с пациентом. Стоявшей карете скорой помощи приходится отъехать, на парковочное место встает подъехавший автомобиль, из него выскакивает мужчина и начинает бить фельдшера.